В России за сутки заболело более 10 тыс. человек

В России за сутки заболело более 10 тыс. человек
В России за сутки зафиксировано 399 смертей. Фото: pixabay

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 10 470 человек.

Об этом стало известно сегодня, в среду, 9 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 5 156 250 человек.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 399 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 124 895 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 9 814 человек. Общее количество выздоровлений достигло 4 761 899 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва. Третье место у Московской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге Госпиталь для ветеранов войн перепрофилируют под Ковид-19.

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