В парке «Монрепо» «поселилась» лиса «в теле

В Ленинградской области в Выборге в парке «Монрепо» появилась деревянная «упитанная» лиса.

Новая скульптура «крепкой» лисы возникла на эко-маршруте в музее-заповеднике «Парк Монрепо». Фотографию с новым «жителем» выложили в социальной сети «Вконтакте» в группе парка работники учреждения 8 июня.

Создатель «щекастой» плутовки – лесничий Владимир Чантурия. Чаще всего он является автором скамеек, которыми с радостью пользуются туристы после долгих прогулок. При этом зимой автор лисы создавал новые творения изо льда.

Известно, что зверят, таких как новая лиса ВладимирЧантурия делает из засохших деревьев. Такой способ изготовления давая им вторую жизнь на радость посетителям парка.

Известно, что мастер сделал в свободное от работы время уже несколько десятков скульптур.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы парки, которые петербуржцы выбрали для благоустройства в 2022 году.