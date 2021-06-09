В парке «Монрепо» «поселилась» лиса «в теле

В парке &#171;Монрепо&#187; &#171;поселилась&#187; лиса &#171;в теле
Новая "упитанная" лиса в парке. "Фото: "ВКонтакте" "ПАРК МОНРЕПО"

В Ленинградской области в Выборге в парке «Монрепо» появилась деревянная «упитанная» лиса.

Новая скульптура «крепкой» лисы возникла на эко-маршруте в музее-заповеднике «Парк Монрепо». Фотографию с новым «жителем» выложили в социальной сети «Вконтакте» в группе парка работники учреждения 8 июня.

Создатель «щекастой» плутовки – лесничий Владимир Чантурия. Чаще всего он является автором скамеек, которыми с радостью пользуются туристы после долгих прогулок. При этом зимой автор лисы создавал новые творения изо льда.

Известно, что зверят, таких как новая лиса ВладимирЧантурия делает из засохших деревьев. Такой способ изготовления давая им вторую жизнь на радость посетителям парка.

Известно, что мастер сделал в свободное от работы время уже несколько десятков скульптур.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы парки, которые петербуржцы выбрали для благоустройства в 2022 году.

выборг ленобласть лиса монрепо скульптура


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге не зафиксирован повышенный радиационный фон
В центре Петербурга штукатурка упала на голову женщине
Жилой доходный дом Кракау стал памятником истории и архитектуры
Юрист пролил свет на самый любимый метод аферистов на рынке недвижимости
В среду утром в Петербурге пробки в три балла
Россиянам назвали круг лиц, которым могут запретить выгуливать собак
Диетолог назвала самое безвредное мороженое
В парке «Монрепо» «поселилась» лиса «в теле