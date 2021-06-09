В Петербурге хотят вдвое продлить срок проведения ярмарок

Сейчас организация ярмарок допускается на срок до 30 дней в квартал. Фото: pixabay

Сейчас организация ярмарок допускается на срок до 30 дней в квартал. Фото: pixabay

Сроки проведения петербургских ярмарок могут продлить вдвое. Поправки в первом чтении приняли депутаты ЗакСобрания города.

Сейчас организация ярмарок допускается на срок до 30 дней в квартал. Инициатива предполагает увеличение сроков использования земельных участков до 60 дней.

Продление ярмарок особенно важно в летние месяцы, когда на малый и средний бизнес обеспечивает горожан свежей сельскохозяйственной продукцией. Кроме того, на ярмарках и рынках индивидуальные предприниматели и ведущие личное подсобное хозяйство могут сбыть свою продукцию. Зачастую такие производители не могут сотрудничать с торговыми сетями, поскольку их товар носит периодический характер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутаты собрались в Мариинском дворце – обсудят ярмарки и льготный проезд.