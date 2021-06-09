В Петербурге хотят вдвое продлить срок проведения ярмарок

В Петербурге хотят вдвое продлить срок проведения ярмарок
Сейчас организация ярмарок допускается на срок до 30 дней в квартал. Фото: pixabay

Сроки проведения петербургских ярмарок могут продлить вдвое. Поправки в первом чтении приняли депутаты ЗакСобрания города.

Сейчас организация ярмарок допускается на срок до 30 дней в квартал. Инициатива предполагает увеличение сроков использования земельных участков до 60 дней.

Продление ярмарок особенно важно в летние месяцы, когда на малый и средний бизнес обеспечивает горожан свежей сельскохозяйственной продукцией. Кроме того, на ярмарках и рынках индивидуальные предприниматели и ведущие личное подсобное хозяйство могут сбыть свою продукцию. Зачастую такие производители не могут сотрудничать с торговыми сетями, поскольку их товар носит периодический характер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутаты собрались в Мариинском дворце – обсудят ярмарки и льготный проезд.

заксобрание новости СПб ярмарки


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Следком продолжает расследование шести случаев наезда электросамокатов на ...
В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в ТЦ, ресторанах и клубах
Волонтеры Евро-2020 привились от коронавируса
Какие скандалы были в Петербурге после просьб РПЦ о передаче зданий
Петербургские трамваи и троллейбусы «переодели» в спортивную ...
На новой развязке М-10 в Ленобласти смонтировали пролетные строения
На Авито выставлен на продажу 800-сильный суперкар Ferrari 812 Superfast
Многодетная мать, детей которой обвиняют в хулиганстве в лагере ...