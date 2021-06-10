«Айлендерс» разгромили «Бостон» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Бостон Брюинз» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизеум» в присутствии 12 000 зрителей и завершилась крупной победой хозяев со счетом 6:2.

В составе победителей шайба забросили Трэвис Зэйджак, Кайл Палмьери, Кэл Клаттербак, Райан Пулок и Брок Нельсон, оформивший дубль. У проигравшей команды отличился нападающий Брэд Маршанд.

«Айлендерс» выиграли серию до четырех побед со счетом 4-2 и во второй раз подряд вышли в полуфинал Кубка Стэнли.

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