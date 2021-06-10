«Айлендерс» разгромили «Бостон» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

«Айлендерс» разгромили «Бостон» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли
Матч завершился со счетом 6:2. Фото: Официальный сайт НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Бостон Брюинз» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизеум» в присутствии 12 000 зрителей и завершилась крупной победой хозяев со счетом 6:2.

В составе победителей шайба забросили Трэвис Зэйджак, Кайл Палмьери, Кэл Клаттербак, Райан Пулок и Брок Нельсон, оформивший дубль. У проигравшей команды отличился нападающий Брэд Маршанд.

«Айлендерс» выиграли серию до четырех побед со счетом 4-2 и во второй раз подряд вышли в полуфинал Кубка Стэнли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

Бостон Брюинз кубок стэнли Нью-Йорк Айлендерс


 

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