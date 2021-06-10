Спасатели тушили подземный паркинг на Большевиков

Ранним утром 10 июня в Невском районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 4:23 поступило. Очевидцы сообщили, что возгорание произошло в подземном паркинге на проспекте Большевиков, д. 11, корп. 2.

Полностью выгорели четыре легковых автомобиля выгорели по всей площади. Справиться с огнем удалось в 06:25.

Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара участвовали три единицы спецтехники и 12 человек личного состава. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Бокситогорском районе Ленобласти в среду произошел крупный пожар. Возгорание началось в производственном здании. По информации главного управления МЧС по 47 региону, все случилось 9 июня в деревне Дыми.