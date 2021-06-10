В Колпино неизвестные проломили прохожему череп

В Колпинском районе Петербурга местного жителя избили неизвестные. Пострадавший госпитализирован.

Инцидент произошел вечером в среду, 9 июня. Около 22 часов в отдел полиции поступило сообщение о госпитализации в тяжелом состоянии 28-летнего мужчины, просиживающего в доме №10 по улице Красных Партизан.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, у местного жителя диагностировали перелом лицевой кости черепа. По словам мужчины, у дома его избили неизвестные.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина впал в кому после ночной драки в Металлострое. В НИИ Джанедидзе с места происшествия госпитализировали 38-летнего мужчину в тяжелом состоянии.