Сотни случаев осложнений после вакцинации и подъем заболеваемости: COVID-19 в Петербурге к 10 июня

В Петербурге заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Скоро город примет тысячи футбольных болельщиков, не исключено, что ситуация может ухудшиться. Власти, между тем, осуждают жителей за отказ вакцинироваться, но при этом сообщают о «десятках, сотнях» случаев осложнений после прививки.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец считает, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией связан, в первую очередь, с безмасочниками.

«На улицах и в общественном транспорте люди неохотно используют СИЗ. Возможность распространения вируса представлена, к сожалению, благоприятная. Это один из основных факторов», — заявил он накануне.

Власти призывают горожан соблюдать все меры предосторожности. Особенно важно, как неоднократно отмечали в Смольном, — вакцинироваться.

Ранее вице-губернатор Олег Эргашев, отвечающий за сферу здравоохранения, раскритиковал молодежь, которая не хочет прививаться от COVID-19. По его мнению, это тормозит темпы вакцинации в городе.

Тем, кто уже привился, предлагают пройти ревакцинацию. Сделать это могут горожане с низким уровнем антител. В Минздраве полагают, что повторную прививку можно сделать препаратом «Спутник V».

При этом власти начали вести статистику по случаям осложнений после вакцинации от коронавируса.

«Десятки, сотни случаев, которые после 830 тысяч вакцинаций… это меньше долей десятых процента. Но, тем не менее, это есть, это изучается», — сообщил Эргашев.

Отметим, что в настоящее время в Петербурге в запасе остается более 86 тысяч комплектов доз вакцины от коронавируса.

Ранее в Смольном также объявили, что Петербург может принять иностранных граждан для вакцинации. В Северной столице ждут порядка 30 тысяч человек из Канады, Вьетнама, Ирана, Мексики, Аргентины, Бразилии, Италии, Германии, Швеции и других стран.