В Ленобласти мужчина нанес ножевое ранение своей сожительнице

В Ленобласти задержан мужчина, который подозревается в нанесении ножевого ранения своей сожительнице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в деревне Извара в Волосовском районе.

В 23:43 на место происшествия направлен наружный наряд ППСП.

По предварительной информации, в результате ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, подозреваемый ударил ножом свою сожительницу. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в Волосовскую межрайонную больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 19 апреля в полицию сообщили о ножевом ранении в квартире на улице Володи Дубинина, 2. На месте была задержана 41-летняя хозяйка квартиры.