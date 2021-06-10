Крупные магазины России предложили закрыть на выходные и ночное время

Это позволит сбалансировать конкуренцию в торговле между представителями малого предпринимательства и большим бизнесом. Фото: unsplash.com

Это позволит сбалансировать конкуренцию в торговле между представителями малого предпринимательства и большим бизнесом. Фото: unsplash.com

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил ограничить работу федеральных торговых сетей на ночь и выходные.

Так Кутепов заявил, что продуктам от маленьких компаний трудно попасть на полки в большие магазины, сообщают «Известия». Федеральные сети играют ведущую роль в регионах, и это тоже усугубляет ситуацию на рынке.

Так в Совфеде хотят закрыть большие магазины на выходные и ночи. Это позволит сбалансировать конкуренцию в торговле между представителями малого предпринимательства и большим бизнесом.

Такой запрос был у регионов. Так если федеральные сети не будут работать по выходным или круглосуточно, то будет проще организовывать ярмарки и т.д.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина устроил разбой в магазине из-за настойки. Полиция Санкт-Петербурга задержала в помещении магазина АО «Торговый дом Перекресток» (ул. Репищева д. 13 корп. 1 лит. А) гражданина Белоруссии.