В Ленобласти расследуют жестокое избиение мужчины тремя полицейскими

В Ленобласти расследуют жестокое избиение мужчины тремя полицейскими
Инцидент произошел в деревне Дранишники Всеволжоского района Ленобласти. Фото: скриншот Google Maps

Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудников Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте.

По информации правоохранителей, днем 29 марта возле одного из домов в деревне Дранишники Всеволожского района Ленобласти трое полицейских, — инспектор отдела охраны общественного порядка, старший полицейский конвоя и еще один, до недавнего момента неустановленный сотрудник МВД, — напали на мужчину.

Стражи порядка задержали его, не имея на то оснований, и не представившись (преступники назвали лишь свои фамилии), а затем начали жестоко избивать жертву. В результате пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение, ушибы и закрытый перелом ребер. К счастью, мужчина остался жив.

Он обратился в полицию, и уже в апреле подозреваемых задержали. Им предъявили обвинение по пунктам «а,б», ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и заключили под стражу. В четверг, 10 июня, стало известно, что следователи вычислили третьего соучастника преступления, которым оказался оперуполномоченный уголовного розыска Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте. Ему предъявлено обвинение по той же статье, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование, однако, еще не закончено.

Напомним, что недавно неоднозначная ситуация с участием полицейского произошла под Новосибирском. Там сотрудник ДПС выстрелил в 19-летнего нарушителя, и ранение оказалось смертельным. Сначала мужчину заключили под стражу, но затем выпустили из СИЗО по поручению главы СК Александра Бастрыкина.

Вместе с тем руководитель Следственного комитета заявил о необходимости возбуждения еще одного уголовного дела — об оскорблении и нападении на представителя власти. Главным фигурантом стал попутчик застреленного юноши, его арестовали на два месяца.

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