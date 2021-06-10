Подозреваемого в уничтожении воинских захоронений посадили на домашний арест

Подозреваемого в уничтожении воинских захоронений посадили на домашний арест
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: https://pixabay.com

Генеральному директору ООО «ЭВРИКАл», подозреваемого в повреждении и уничтожении воинских захоронений в Тосненском районе Ленобласти избрали меру пресечения.

Гендиректора ООО «ЭВРИКАл» по подозрению в совершении преступления задержали.

По версии следствия, подозреваемый, обнаружил костные останки, указывающие на утерянное захоронение времен Великой отечественной войны. Он дал указания на снятие верхнего слоя земли с последующим вывозом грунта. Это и привело к повреждению и уничтожению воинских захоронений.

По ходатайству следственного органа генеральному директору ООО «ЭВРИКАл» судом избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд заключил под стражу экс-председателя совета директоров «Звезды» на два месяца.

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