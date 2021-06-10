Россияне купили детских путевок с кешбэком с 25 мая на 3 млрд рублей

Родителям уже вернулось около 1,3 млрд рублей в виде кешбэка. Фото: Бечин Денис

Родителям уже вернулось около 1,3 млрд рублей в виде кешбэка. Фото: Бечин Денис

Жители России купили по программе детского кешбэка с 25 мая более 100 тысяч путевок на 3 млрд рублей. Родителям вернули 1,3 млрд рублей.

Программа детского туристического кешбэка началась 25 мая, в ее рамках жителям России вернут половину стоимости путевки в участвующий в программе кешбэка детский лагерь, но не больше 20 тысяч рублей, сообщает ТАСС. С 25 мая и до конца августа все желающие могут купить путевки в детский лагерь и получит кешбэк.

Многие россияне успели купить детские путевки до начала программы, поэтому президент РФ Владимир Путин поручил рвернуть часть средств и для них.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что многодетная мать, детей которой обвиняют в хулиганстве в лагере «Мечта», объяснила ситуацию. Мать детей, которых администрация детского оздоровительного лагеря «Мечта» обвиняет в хулиганстве и буллинге, объяснила свое видение происходящего.