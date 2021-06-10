Россияне купили детских путевок с кешбэком с 25 мая на 3 млрд рублей

Россияне купили детских путевок с кешбэком с 25 мая на 3 млрд рублей
Родителям уже вернулось около 1,3 млрд рублей в виде кешбэка. Фото: Бечин Денис

Жители России купили по программе детского кешбэка с 25 мая более 100 тысяч путевок на 3 млрд рублей. Родителям вернули 1,3 млрд рублей.

Программа детского туристического кешбэка началась 25 мая, в ее рамках жителям России вернут половину стоимости путевки в участвующий в программе кешбэка детский лагерь, но не больше 20 тысяч рублей, сообщает ТАСС. С 25 мая и до конца августа все желающие могут купить путевки в детский лагерь и получит кешбэк.

Многие россияне успели купить детские путевки до начала программы, поэтому президент РФ Владимир Путин поручил рвернуть часть средств и для них.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что многодетная мать, детей которой обвиняют в хулиганстве в лагере «Мечта», объяснила ситуацию. Мать детей, которых администрация детского оздоровительного лагеря «Мечта» обвиняет в хулиганстве и буллинге, объяснила свое видение происходящего.

дети детский лагкерь путевка родители Россия


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Главврач больницы в Коммунарке считает, что лечить COVID-19 стало сложнее ...
В Польше оценили возможность признания «Спутника V»
В больницах Петербурга не хватает донорской крови
Россияне купили детских путевок с кешбэком с 25 мая на 3 млрд рублей
Списывавших на экзаменов выпускников в Петербурге начали штрафовать
Признал вину и раскаялся: блогера Юрия Хованского обвинили в оправдании ...
Вышел первый тизер фильма «Брат 3»
Юрия Хованского арестовали на 2 месяца за оправдание терроризма