В больницах Петербурга не хватает донорской крови

В больницах Петербурга не хватает донорской крови
Доноры сдают кровь в Петербурге. Фото: Смольный

С начала июня петербургские больницы остро нуждаются в донорской крови. Горожан просят принять участие в акции, приуроченной ко Всемирному дню доноров.

Как сообщили в «Фонде доноров», ежегодно Всемирный день донора крови отмечается 14 июня. Поскольку в этом году он выпал на выходной, то акцию решили провести 15 числа.

В некоторых медучреждениях Северной столицы с июня наблюдается острый дефицит донорской крови, поэтому петербуржцы смогут оказать весомую поддержку, приняв участие в акции.

В фонде заявили, что многие студенты, среди которых немало доноров, разъезжаются по родным городам во время каникул. А работающие доноры отправляются в отпуска. Поэтому всех доноров призвали не забывать о регулярных донациях в летние месяцы.

Сейчас меньше всего крови осталось в Городской больнице №26. Тяжелая ситуация с донорской кровью обстоит и в больнице Святого Георгия, Городском онкологическом диспансере и др.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доноры Петербурга спасли жизнь почти 2000 больных.

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