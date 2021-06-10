Мурашко объяснил всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Мурашко заявил, что в первую очередь россияне должны помнить, что защита от COVID-19 является коллективной. . Фото: Минздрав РФ

Мурашко заявил, что в первую очередь россияне должны помнить, что защита от COVID-19 является коллективной. . Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил, с чем связан активный рост заболеваемости коронавирусом в России.

По словам главы Минздрава, заболеваемость коронавирусной инфекцией увеличилась, в том числе, из-за того, что население не соблюдает меры профилактики.

Он заявил, что в первую очередь россияне должны помнить, что защита от COVID-19 является коллективной. Мурашко отметил, что формирование именно коллективного иммунитета к ковиду является основой для борьбы с распространением опасной инфекции.

Помимо этого, министр призвал соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и все ограничительные меры до набора коллективного иммунитета. Он заявил, что сейчас лучшее время для прохождения вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВЦИОМ назвал причины, по которым россияне отказываются от вакцинации.