ВЦИОМ назвал причины, по которым россияне отказываются от вакцинации

ВЦИОМ назвал причины, по которым россияне отказываются от вакцинации
. Около 3% россиян заявили, что не будут делать прививку, поскольку уже переболели. GazetaSPb/Николай Овсянников

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил отношение россиян к вакцинации от коронавируса.

Результаты опроса показали, что 55% россиян согласны привиться от коронавируса. При этом 16% опрошенных заявили, что не хотели бы делать прививку, еще 26% ответили, что не будут принимать участие в вакцинации. Не поддерживают вакцинацию 22% россиян.

Среди причин отказа от вакцинации в 8% случаев оказалась недостаточная, по мнению россиян, эффективность вакцины. Еще 8% боятся получить побочные эффекты. Около 3% россиян заявили, что не будут делать прививку, поскольку уже переболели, а 4% сообщили, что не могут вакцинироваться из-за состояния здоровья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог назвал причину роста заболеваемости коронавирусом.

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