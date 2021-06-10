ВЦИОМ назвал причины, по которым россияне отказываются от вакцинации

. Около 3% россиян заявили, что не будут делать прививку, поскольку уже переболели. GazetaSPb/Николай Овсянников

. Около 3% россиян заявили, что не будут делать прививку, поскольку уже переболели. GazetaSPb/Николай Овсянников

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил отношение россиян к вакцинации от коронавируса.

Результаты опроса показали, что 55% россиян согласны привиться от коронавируса. При этом 16% опрошенных заявили, что не хотели бы делать прививку, еще 26% ответили, что не будут принимать участие в вакцинации. Не поддерживают вакцинацию 22% россиян.

Среди причин отказа от вакцинации в 8% случаев оказалась недостаточная, по мнению россиян, эффективность вакцины. Еще 8% боятся получить побочные эффекты. Около 3% россиян заявили, что не будут делать прививку, поскольку уже переболели, а 4% сообщили, что не могут вакцинироваться из-за состояния здоровья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог назвал причину роста заболеваемости коронавирусом.