Иммунолог назвал причину роста заболеваемости коронавирусом

Иммунолог назвал причину роста заболеваемости коронавирусом
Викулов отметил, что 80% заболевших переносят коронавирус в легкой форме, 15% болеют с симптомами средней тяжести, и только 5% заболевают в тяжелой форме. Фото: pixabay

Врач-инфекционист-иммунолог-аллерголог Георгий Викулов заявил, что на рост заболеваемости коронавирусом в том числе повлияли турпоток и игнорирование коронавирусных мер и ограничений.

Медик заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что ярким примером роста заболеваемости из-за игнорирования правил по коронавирусу стала Индия. Он напомнил, что там полностью отменили все карантинные мероприятия, из-за чего в стране возникла «взрывная» заболеваемость и «гуманитарная катастрофа».

По мнению врача, в России ограничения были намного жестче, однако условия все равно были довольно лояльными, если сравнивать с другими странами.

Викулов отметил, что 80% заболевших переносят коронавирус в легкой форме, 15% болеют с симптомами средней тяжести, и только 5% заболевают в тяжелой форме.

Он считает, что проблему можно решить только массовой вакцинацией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главврач больницы в Коммунарке считает, что лечить COVID-19 стало сложнее из-за мутаций вируса.

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