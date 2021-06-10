Главврач больницы в Коммунарке считает, что лечить COVID-19 стало сложнее из-за мутаций вируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко связал сложности в лечении коронавируса у пациентов, с которыми сталкиваются медики, с появлением новых мутаций вируса.

Проценко заявил в интервью радио «Эхо Москвы», что изменения коронавирусной инфекции настораживают. По его словам, за полтора года коронавирус «изменил свое лицо».

Специалист призвал россиян срочно вакцинироваться. Он заявил, что без вакцинации этот замкнутый круг не разорвать. Проценко отметил, что в столице для этого созданы «сверхдоступные условия» по записи в поликлиниках. А без записи можно привиться в пунктах вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что летом в России может появиться новый штамм COVID. Такое мнение выразил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.