По мотивам «Властелина колец» снимут полнометражное аниме

Американская киностудия Warner Bros. Pictures собирается снять полнометражный аниме-фильм по мотивам романа-эпопеи «Властелин колец». Аниме получит название «Война Рохиррима».

Как сообщает издание Deadline, сюжет будет строиться вокруг Хельма Молоторукова, короля государства Рохан, где находится долина Хельмова Падь. Другие подробности сюжета предстоящего аниме пока не раскрываются. Сейчас киностудия ведет кастинг актеров на озвучку персонажей.

Режиссером выступит Кэндзи Камияма, сценарием займутся Джеффри Эддис и Уилл Мэтьюз. Ранее они работали над сериалом «Темный кристалл: Эпоха сопротивления». Консультировать создателей аниме будет Филиппа Бойенс, сценарист оригинальной трилогии.

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