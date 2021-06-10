По мотивам «Властелина колец» снимут полнометражное аниме

По мотивам &#171;Властелина колец&#187; снимут полнометражное аниме
Аниме получит название "Война Рохиррима". Фото: кадр из фильма "Властелин колец"

Американская киностудия Warner Bros. Pictures собирается снять полнометражный аниме-фильм по мотивам романа-эпопеи «Властелин колец». Аниме получит название «Война Рохиррима».

Как сообщает издание Deadline, сюжет будет строиться вокруг Хельма Молоторукова, короля государства Рохан, где находится долина Хельмова Падь. Другие подробности сюжета предстоящего аниме пока не раскрываются. Сейчас киностудия ведет кастинг актеров на озвучку персонажей.

Режиссером выступит Кэндзи Камияма, сценарием займутся Джеффри Эддис и Уилл Мэтьюз. Ранее они работали над сериалом «Темный кристалл: Эпоха сопротивления». Консультировать создателей аниме будет Филиппа Бойенс, сценарист оригинальной трилогии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, какие работы «Союзмультфильма» любят за рубежом.

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