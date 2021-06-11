В Петербурге у сотрудника строительной фирмы угнали Mitsubishi Outlander стоимостью почти 2 млн рублей

В Петербурге у сотрудника строительной фирмы угнали Mitsubishi Outlander стоимостью почти 2 млн рублей
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

У жителя Петербурга двое неизвестных угнали иномарку стоимостью почти 2 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился мужчина и сообщил о том, что у его сына, 44-летнего заместителя начальника директора строительной фирмы, угнали автомобиль Mitsubishi Outlander стоимостью в 1 840 000 рублей. По словам заявителя, машину могли угнать в период с 9 по 10 июня на Приморском проспекте, 137/1.

На камерах видеонаблюдения видно, как злоумышленники садятся в машину и уезжают с парковки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию обратилась 35-летняя женщина и сообщила о том, что угнали принадлежащий ей автомобиль Kia Rio стоимостью почти миллион рублей. Машина была припаркована у дома № 3 на улице Корнея Чуковского.

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