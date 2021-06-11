Восемь спасателей тушили квартиру в 4-м Верхнем переулке

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись 8 спасателей.

Возгорание случилось сегодня утром, 11 июня, в доме №1 в 4-м Верхнем переулке. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 9:03. К месту происшествия оперативно выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по городу, в строящемся доме произошло горение квартиры-студии. К 9:33 пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате пожара на Колпинской улице погиб один человек.