Восемь спасателей тушили квартиру в 4-м Верхнем переулке

Восемь спасателей тушили квартиру в 4-м Верхнем переулке
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись 8 спасателей.

Возгорание случилось сегодня утром, 11 июня, в доме №1 в 4-м Верхнем переулке. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 9:03. К месту происшествия оперативно выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по городу, в строящемся доме произошло горение квартиры-студии. К 9:33 пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате пожара на Колпинской улице погиб один человек.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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