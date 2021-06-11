В Невском районе массовая авария: столкнулись четыре автомобиля

Непонятно, есть ли пострадавшие, обстоятельства происшествия выясняются.
В Невском районе сегодня, 11 июня, произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на пересечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков. Там при невыясненных обстоятельствах столкнулись несколько легковых автомобилей – в результате образовался затор, который может стать причиной пробки.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что перевернутая «ГАЗель» собрала крупную пробку на внутренней стороне КАД. Перевернувшийся транспорт занял две полосы движения, проезд для других участников оказался затруднен.