В Невском районе массовая авария: столкнулись четыре автомобиля

В Невском районе массовая авария: столкнулись четыре автомобиля
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие, обстоятельства происшествия выясняются.

В Невском районе сегодня, 11 июня, произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков. Там при невыясненных обстоятельствах столкнулись несколько легковых автомобилей – в результате образовался затор, который может стать причиной пробки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что перевернутая «ГАЗель» собрала крупную пробку на внутренней стороне КАД. Перевернувшийся транспорт занял две полосы движения, проезд для других участников оказался затруднен.

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