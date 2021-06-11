Дело о лишении прав рэпера Элджея суд рассмотрит 23 июня

Мировой суд в Москве рассмотрит дело о лишении водительских прав рэпера из Новосибирска Элджея. Заседание состоится 23 июня.

Мужа популярной блогерши Анастасии Ивлеевой, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и отказался от медосвидетельствования, могут лишить водительских прав сроком на два года

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на мировой суд столицы, суд рассмотрит дело 23 июня, Элджею грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав от полутора до двух лет.

Напомним, погоня за музыкантом произошла в среду, 26 мая, на проспекте Маршала Жукова в Москве. У стражей порядка возникли подозрения в трезвости водителя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Элджей объяснил свое задержание выходом новой песни. В композиции молодого человека поется, что Элджей просто смеялся, а не то, что подумали все остальные, будто бы он был в состоянии алкогольного опьянения.