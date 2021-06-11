Мариинская больница вновь перепрофилируется для лечения ковид-пациентов

В Северной столице теперь еще одна больница перепрофилируется и станет лечить больных ковид-19 горожан.

Класть в больницу жителей заболевших ковидом будут практически во все в отделения Мариинского стационара.

Так, с 17 июня Мариинская больница Петербурга начнет прием зараженных коронавирусом. Однако один из корпусов все еще будет принимать профильных больных в обычном режиме.

Сообщается, что общее количество коек в стационаре для коронавирусных больных будет — 1050.

До этого медицинское учреждение уже принимало таких пациентов, однако это было в феврале текущего года. Затем Мариинская больница перепрофилировалась обратно в связи со спадом заболеваемости.

К сожалению, в последнее время ситуация с пандемией стала ухудшаться. Поэтому Петербург решил заранее подготовиться. В случае, если понадобятся дополнительные койки для больных ковидом пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области пришлось развернуть 230 дополнительных коронавирусных коек.