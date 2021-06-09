В Ленобласти пришлось развернуть 230 дополнительных коронавирусных коек

В Ленобласти развернули дополнительные коронавирусные койки. Фото: комитет по здравоохранению

В Ленобласти развернули дополнительные коронавирусные койки. Фото: комитет по здравоохранению

В Ленинградской области пришлось увеличить число коронавирусных коек для заболевших COVID-19, развернули еще 230 коек в Лужской больнице.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Ленобласти, в данный момент пациентов с ковид-19 принимают на 1181 койке. При этом свободных мест еще 260, 89 из них реанимационные.

За минувшие сутки данные койки понадобились 125 людям, девятерым из них кровати в палатах интенсивной терапии.

Известно, что сутки назад госпитализация потребовалась 131 жителю 47 региона.

По мнению медицинских работников, единственная возможность остановить рост заболеваемости это вакцинироваться против коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области еще 85 человек заболели коронавирусом.