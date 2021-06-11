В Выборге местные жители увидели песчаный смерч

В Выборге местные жители увидели песчаный смерч
В Выборге заметили песчаный смерч. Фото: https://pixabay.com/

В Ленинградской области в Выборге жители заметили интересное природное явление вблизи завода ЖБИ.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Интересные события в Выборге», несильный песчаный смерч увидели недалеко от завода ЖБИ на Ленинградском шоссе в Выборге.

Очевидцы случившегося отметили, что природное явление было около 16:00. Некоторые жители отметили, что подобные смерчи можно увидеть часто, потому как ветер поднимает неубранный на трассе песок.

Одна из местных жительниц написала, что это самое, что ни на есть обычное природное явление, которое толком ничего особенного из себя не представляет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Ленинградской области в субботу ожидает теплая и дождливая погода.

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