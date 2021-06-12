В России коронавирусом заболели еще 13 510 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 13 510 человек.

Об этом стало известно сегодня, 13 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, всего, по последним данным, за весь период пандемии в России было выявлено более 5 млн 193 тыс. случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах

За минувшие 24 часа к летальному исходу болезнь привела в 399 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 9 986 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России для переболевших коронавирусом запустят углубленную диспансеризацию. Такие меры связаны с тем, что коронавирус может приводить к осложнениям и прогрессированию различных болезней даже спустя длительное время после выздоровления.