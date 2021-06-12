Третья петербургская мечеть появилась на Сенном рынке

Третья петербургская мечеть появилась на Сенном рынке
До этого момента в Северной столице было всего две мечети. Фото: Baltphоto/Андрей Пронин

В Адмиралтейском районе открылась третья мечеть Петербурга. Она появилась на месте мусульманской молельной комнаты.

Об этом стало известно в субботу, 12 июня. Информация об открытии новой мечети появилась в Telegram-канале «Невский городовой».

Новую мечеть открыли на территории Сенного рынка, где раньше была мусульманская молельная комната. Однако теперь на ее месте появился баннер с надписью «Мечеть на Сенной». Также на баннере указывается, что мечеть относится Духовному управлению мусульман Санкт-Петербурга и Северо-западного региона.

До этого момента в Северной столице было всего две мечети — Соборная мечеть и мечеть на улице Репищева.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ураза-байрам выходит из самоизоляции: мусульмане Петербурга смогли помолиться в Соборной мечети.

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