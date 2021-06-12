В Москве продлили выходные до 19 июня из-за роста заболеваемости COVID-19

В Москве продлили выходные до 19 июня из-за роста заболеваемости COVID-19
Сергей Собянин заявил объявил длинные выходные в Москве. Фото: сайт Кремля

Московский мэр Сергей Собянин в субботу объявил дни с 15 по 19 июня включительно нерабочими. В общей сложности «длинные выходные» продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.

Нерабочие дни с сохранением зарплаты объявили в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Таким способом власти хотят приостановить активное распространение коронавируса. Это решение касается предприятий и организаций, которые обычно не работают по воскресеньям.

Работу в выходные продолжат организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры.

Кроме того, с 13 по 20 июня будут закрыты все зоопарки, фудкорты, детские и игровые комнаты. Общепит не сможет принимать посетителей с 23:00 до 6:00.

За минувшие сутки в столице коронавирусом заразился 6 701 человек. Этот показатель стал максимумом с 26 декабря 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бизнес Москвы предложил раздавать вакцинированным сотрудникам значки и выплачивать премии.

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