В Москве продлили выходные до 19 июня из-за роста заболеваемости COVID-19

Московский мэр Сергей Собянин в субботу объявил дни с 15 по 19 июня включительно нерабочими. В общей сложности «длинные выходные» продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.

Нерабочие дни с сохранением зарплаты объявили в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Таким способом власти хотят приостановить активное распространение коронавируса. Это решение касается предприятий и организаций, которые обычно не работают по воскресеньям.

Работу в выходные продолжат организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры.

Кроме того, с 13 по 20 июня будут закрыты все зоопарки, фудкорты, детские и игровые комнаты. Общепит не сможет принимать посетителей с 23:00 до 6:00.

За минувшие сутки в столице коронавирусом заразился 6 701 человек. Этот показатель стал максимумом с 26 декабря 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бизнес Москвы предложил раздавать вакцинированным сотрудникам значки и выплачивать премии.