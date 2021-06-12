На Невском выстроилась очередь за паспортами болельщиков Fan ID перед матчем Россия — Бельгия

Желающие получить паспорт болельщика Fan ID больше часа стоят в очереди в центре выдачи в центре Петербурга.

В субботу, 12 июня, в Петербурге продет матч чемпионата Европы по футболу между Россией и Бельгией. Перед матчем в центре выдачи паспортов на Невском проспекте образовалась большая очередь.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сама процедура получения паспорта болельщика занимает в среднем 15 минут. Однако из-за очереди петербуржцам и гостям города придется подождать около часа.

FAN ID болельщика выдают в ТД «Пассаж» на Невском проспекте и в ТЦ «Питерлэнд» в Приморском районе. Центры выдачи работают ежедневно, кроме понедельника. Получить свой документ можно с 11:00 до 20:00.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Петербург примет семь матчей: 12 июня сыграют Бельгия и Россия, 14 июня — Польша и Словакия, 16 июня — Финляндия и Россия, 18 июня — Швеция и Словакия, 21 июня — Финляндия и Бельгия, 23 июня — Швеция и Польша, а также матч четвертьфинала 2 июля.

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