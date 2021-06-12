Матч Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии возобновили

Матч группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии возобновился в 21:30 по московскому времени.

«Сегодня вечером будет доигран матч против сборной Финляндии. Игроки подтверждают, что с Кристианом все в порядке. Матч возобновится в 20:30 (по датскому времени )», — Об сообщили в пресс-службе Датского футбольного союза (DBU).

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии. Игрок упал на газон, он ни с кем сталкивался. Футболисту оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, а потом его унесли на носилках в подтрибунное помещение. Игру прервали при счете 0:0, футболисты ушли в раздевалки.

Инцидент произошел в концовке первого тайма. Эриксену 29 лет. Информации о его состоянии пока нет.

По последней информации, Эриксен жив и находится сознании. Его состояние оценивается как стабильное.

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