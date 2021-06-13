Дайвер из штата Массачусетс выбрался невредимым из пасти кита

Однако кит вынырнул над водой, замотал головой и выпустил дайвера. Фото: скрин Twitter WBZ-TV News

Однако кит вынырнул над водой, замотал головой и выпустил дайвера. Фото: скрин Twitter WBZ-TV News

Ловец лобстеров Майкл Паккард из США выжил после того, как его проглотил горбатый кит.

Мужчина рассказал, что нырнул в акваланге, а потом оказался во рту гигантского животного примерно на 30-40 секунд. Паккард отметил, что он почувствовал сильный толчок, а потом всё потемнело, сообщает WBZ-TV News.

Мужчина рассказал, что думал, что умрёт. Однако кит вынырнул над водой, замотал головой и выпустил дайвера. Паккард спокойно добрался до лодки.

Журналисты взяли интервью у него после того, как его выписали из больницы. Дайвер рассказал, что супруга давно просит его найти другую работу, но он не собирается отказываться от 40-летней карьеры ловца лобстеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что беспилотники помогают взвешивать китов. Ученые при помощи дронов высчитали модель, которая высчитывает объем и массу тела кита очень точно.