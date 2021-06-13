Матч Евро-2020 в Петербурге получил высокие оценки

Мероприятие прошло так, как и было запланировано.

В Санкт-Петербурге в субботу, 12 июня, прошел первый матч Евро-2020. В город съехались в том числе иностранные болельщики, чтобы поддержать свои любимые команды. Кажется, все прошло ровно так, как и было запланировано – об этом говорят высокие оценки организации спортивного мероприятия, пишет ТАСС.

Гендиректор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин рассказал, что «ничего плохого не произошло» и все остались довольны. Он добавил, что некоторые не согласны с результатами матча, но уже другой разговор.

«Знаем, что нужно подправить и подкрутить, шероховатости — это мелкие технические детали, которые незаметны глазу гостей, просто это придирчивое отношение организаторов к своей работе»,

— отметил гендиректор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский готов съесть шляпу в случае победы сборной России на Евро-2020.