Жена футболиста сборной России заступилась за игроков

Жена футболиста сборной России заступилась за игроков
Сборная России по футболу. Фото: vk.com / Сборная России по футболу

Она отметила, что российские спортсмены делают все, что в их силах, а получают лишь порцию критики.

Супруга защитника сборной России Андрея Семенова прокомментировала критику в сторону национальной команды. Своим мнением она поделилась в социальных сетях.

Ольга отметила, что ей приходит множество гневных сообщений после поражения сборной в матче с Бельгией. Она не понимает, откуда в людях столько злости и невоспитанности и выразила мнение, что критики «захлебнуться в собственном дерьме».

«Он отрабатывает каждый матч на 200%, каждый из наших парней на поле бьется как тигр и готов выплюнуть легкие, но доработать до конца, на результат»,

— добавила Семенова.

Пользователи в комментариях сошлись во мнении, что супруга футболиста и сама понимает, что он играет плохо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский готов съесть шляпу в случае победы сборной России на Евро-2020.

критика сборная россии футбол


 

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