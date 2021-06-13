Футболисты «Зенита» проходят медосмотр после отпуска

Футболисты «Зенита» проходят медосмотр после отпуска
Футболисты проходят медосмотр. Фото: скриншот Twitter

Некоторые игроки уже побывали на приеме у врача.

Футболисты «Зенита», которые не были вызваны в национальные сборные, вышли из отпуска. Им предстоит пройти медицинский осмотр. Среди первых оказались Михаил Кержаков, Даниил Шамкин, Данил Круговой и Даниил Одоевский. Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых».

Известно, что игроки в обязательно порядке проверяются у кардиолога, невролога, травматолога, офтальмолога, оториноларинголога и у врача отделения функциональной диагностики. После этого они будут допущены к тренировкам и матчам.

Напоминаем, что 17 июля «Зениту» предстоит сыграть с «Локомотивом» за Суперкубок России. Встреча состоится в Калининграде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жена футболиста сборной России заступилась за игроков.

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