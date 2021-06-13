Петербургские власти объяснили очереди из машин скорой помощи у больниц

Петербургские власти объяснили очереди из машин скорой помощи у больниц
Очередь из скорых у Покровской больницы. Фото: скриншот "Новости Санкт-Петербург |Онлайн|Афиша|События"

В Комитете по здравоохранению заявили, что причиной очередей из машин скорой помощи у больниц Петербурга стало отсутствие боксовой системы в медучреждениях.

Ранее в Сети появились сообщения об очередях из карет скорой помощи у больниц Петербурга, которые лечат пациентов с коронавирусом. В частности, десятки служебных машин заметили у Покровской и Александровской больниц.

Как сообщили в пресс-службе комздрава, во многих стационарах, перепрофилированных на прием ковид-пациентов, нет боксовой системы, из-за чего одновременно можно принять не больше 5-7 пациентов. На каждого пациента тратится от 15 до 20 минут.

Остальным приходится ждать своей очереди в машинах скорой помощи. Служебные автомобили обеспечены кислородом и при необходимости пациентам окажут экстренную медицинскую помощь. При этом больных в тяжелом состоянии обслуживают в приоритетном порядке.

В комитете добавили, что Смольный уже поручил усилить приемные покои дополнительным персоналом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у Александровской больницы заметили очередь из машин скорой помощи.

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