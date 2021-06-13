Петербургские фан-зоны Евро-2020 останутся без точек общепита из-за новых ограничений по COVID-19

Петербургские фан-зоны Евро-2020 останутся без точек общепита из-за новых ограничений по COVID-19
Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Петербургские фан-зоны чемпионата Европы по футболу с 17 июня останутся без точек общественного питания и продуктов. Это связано с новыми ограничениями по борьбе с коронавирусом.

С четверга, 17 июня, в фан-зонах запрещается оказание услуг общественного питания и продажа продуктов. Однако болельщики по-прежнему смогут купить напитку — их продажу запрещать не стали. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, с 14 июня на территории площадок для фанатов необходимо ношение медицинских масок.

Дополнительные коронавирусные ограничения в Северной столице связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новые коронавирусные ограничения вводят в Петербурге с 17 июня. Ограничения затронут работу фуд-кортов, ресторанов и кафе.

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