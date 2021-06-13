Новые коронавирусные ограничения вводят в Петербурге с 17 июня

Власти Петербурга решили ввести новые ковид-ограничения в связи с активным ростом заболеваемости коронавирусом. Под ограничения попали фуд-корты и ночные заведения.

Коронавирусные ограничения вводятся с четверга, 17 июня. Новые меры порекомендовал главный государственный санитарный врач.

Так, на время приостановят проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в кафе, ресторанах и барах. А самим ресторанам запретят принимать посетителей с 2 часов ночи до 6 утра. Это не затронет обслуживания на вынос и доставку.

Закрываются ресторанные дворики, включая фуд-корты и фуд-плейсы. Исключение сделали для заведений на вокзалах, в аэропорту, АЗС. Точки общепита при этом по-прежнему смогут работать на доставку.

В ресторанах, кафе и торговых центрах закроют детские комнаты. В ТЦ также приостанавливается торговля на островках. Работу продолжат океанариумы, аквапарки, кинотеатры, библиотеки и фитнес-центры.

Заполняемость в кинотеатрах уменьшат с 75 до 50%. Количество посетителей мероприятий в помещениях и на открытом воздухе сокращают до 3 тысяч.

Смольный также отменил проведение праздника для выпускников «Бал медалистов».

В фан-зонах чемпионата Европы по футболу прекратят продажу продуктов питания, за исключением напитков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские власти объяснили очереди из машин скорой помощи у больниц.