Мэр Москвы ревакцинировался от коронавируса

Сергей Собянин чувствует себя хорошо после прививки. Фото: kremlin.ru

Сергей Собянин чувствует себя хорошо после прививки. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин ревакцинировался от коронавируса. Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам градоначальника, он сделал прививку еще в мае прошлого года. С тех пор титры антител стали немного падать и поэтому мэр решил ревакцинироваться.

Собянин подчеркнул, что чувствует себя хорошо, и пожелал того же горожанам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собянин объявил дни с 15 по 19 июня включительно нерабочими. В общей сложности «длинные выходные» продлятся девять дней — с 12 по 20 июня. Причиной такого решения сал рост заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, в воскресенье стало известно, что в Подмосковье разыграют квартиру среди сделавших прививку от COVID-19. Первичное введение вакцины должно пройти в период с 15 по 25 июня в региональных пунктах.