Мэр Москвы ревакцинировался от коронавируса

Мэр Москвы ревакцинировался от коронавируса
Сергей Собянин чувствует себя хорошо после прививки. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин ревакцинировался от коронавируса. Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам градоначальника, он сделал прививку еще в мае прошлого года. С тех пор титры антител стали немного падать и поэтому мэр решил ревакцинироваться.

Собянин подчеркнул, что чувствует себя хорошо, и пожелал того же горожанам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собянин объявил дни с 15 по 19 июня включительно нерабочими. В общей сложности «длинные выходные» продлятся девять дней — с 12 по 20 июня. Причиной такого решения сал рост заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, в воскресенье стало известно, что в Подмосковье разыграют квартиру среди сделавших прививку от COVID-19. Первичное введение вакцины должно пройти в период с 15 по 25 июня в региональных пунктах.

вакцинация москва сергей собянин


 

Новости партнеров
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Музыканта Владимира Кузьмина госпитализировали с COVID после вакцинации
В Роспотребнадзоре опровергли слух о том, что вакцина от ковид-19 влияет на ...
Мэр Москвы ревакцинировался от коронавируса
В Роспотребнадзоре россиян успокоили: заболеть COVID-19 из-за прививки нельзя
Гинцбург предупредил об усилении формирования штаммов COVID
В Петербурге в понедельник пустые дороги
Ночью на Витебском проспекте перевернулся автомобиль
Шеф-повар озвучил рецепт диетической окрошки