Петербург предусмотрел выезд реанимобиля на игровое поле

При экстренном случае на футбольное поле «Газпром Арены», где будут проходить матчи чемпионата Европы, сможет выехать реанимобиль. Об этом рассказал гендиректор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин.

По его словам, такая функция обусловлена действующими правилами.

«Это требование регламента», — приводит ТАСС слова Сорокина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские фан-зоны чемпионата Европы по футболу с 17 июня останутся без точек общественного питания и продуктов. Это связано с новыми ограничениями по борьбе с коронавирусом.

Дополнительные коронавирусные ограничения в Северной столице связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации.