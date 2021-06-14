ВУЗы Петербурга могут отправить на дистанционку

ВУЗы Петербурга могут отправить на дистанционку
Студентов Петербурга могут перевести на дистанционное обучение. Фото: Pixabay

Высшие учебные заведения Петербурга могут вновь отправиться на дистанционное обучение, ведь данную рекомендацию уже получили ВУЗы столицы.

Министерство образования и науки Российской Федерации обратилось к вузам страны. Ведомство решило призвать учебные заведения начать рассматривать переход на удаленный режим обучения.

Причиной такого решения послужило ухудшение ситуации с новой коронавирусной инфекцией в стране.

Так, в Москве после того, как приняли решение о вводе локдауна, уже начались активные переговоры по поводу сдачи сессии в удаленном форме.

Все тоже самое может случиться и с Северной столицей. Ведь в городе на Неве с 17 июня вступают в силу ограничительные меры, которые коснуться и работы общественных заведений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минобрнауки советует ВУЗам Москвы переходить на дистанционку.

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