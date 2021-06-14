Минобрнауки советует ВУЗам Москвы переходить на дистанционку

Минобрнауки советует ВУЗам Москвы переходить на дистанционку
ВУЗам Москвы рекомендовали перейти на дистанционное обучение. Фото: pixabay.com

Министерство образования и науки Российской Федерации порекомендовало подведомственным ВУЗам Москвы начать обучение в дистанционном формате.

Так, тем учебным заведениям, которые не могут выполнить данную рекомендацию, необходимо строго соблюдать введенные в связи с ковидом ограничения.

Напомним, что вспышки новой коронавирусной инфекции сделал в Москве до 20 июня нерабочие дни. Кроме того, работодателей просят опять перевести на удаленную работу 30% сотрудников.

Ранее стало известно, что ведущие московские вузы, такие как МГУ, ВШЭ и МГТУ имени Баумана заявили о частичном переводе на дистант. Так, МГУ и МГТУ будут проводить удаленно и сессии, и итоговую аттестацию, а ВШЭ только часть экзаменов и занятий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ухудшение эпидситуации не отразится на проведении ЕГЭ.

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