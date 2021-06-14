Артем Дзюба отдал свою капитанскую повязку 7-летней девочке

Нападающий сборной России Артем Дзюба подарил свою капитанскую повязку 7-летней девочке.
Карине Солдатенко является самой юной болельщицей из программы УЕФА Foundation. В связи с этим девочка была удостоена повязки капитана российской сборной.
Артем Дзюба расписался на трофее, а также пожелал удачи Карине Солдатенко.
Футболист попросил девочку болеть за команду, в свою очередь пообещав, что последняя постарается радовать ребенка.
Затем же девочка на фоне стадиона Газпром Арена с повязкой на руке твердо проговорила «Вперед Россия».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что камеры зафиксировали вандала, который испортил информационный стенд Евро-2020.