Артем Дзюба отдал свою капитанскую повязку 7-летней девочке

Артем Дзюба отдал свою капитанскую повязку 7-летней девочке
Артем Дзюба подарил капитанскую повязку юной болельщице. Фото: скриншот Instagram

Нападающий сборной России Артем Дзюба подарил свою капитанскую повязку 7-летней девочке.

Карине Солдатенко является самой юной болельщицей из программы УЕФА Foundation. В связи с этим девочка была удостоена повязки капитана российской сборной.

Артем Дзюба расписался на трофее, а также пожелал удачи Карине Солдатенко.

Футболист попросил девочку болеть за команду, в свою очередь пообещав, что последняя постарается радовать ребенка.

Затем же девочка на фоне стадиона Газпром Арена с повязкой на руке твердо проговорила «Вперед Россия».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что камеры зафиксировали вандала, который испортил информационный стенд Евро-2020.

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