Артем Дзюба отдал свою капитанскую повязку 7-летней девочке

Нападающий сборной России Артем Дзюба подарил свою капитанскую повязку 7-летней девочке.

Карине Солдатенко является самой юной болельщицей из программы УЕФА Foundation. В связи с этим девочка была удостоена повязки капитана российской сборной.

Артем Дзюба расписался на трофее, а также пожелал удачи Карине Солдатенко.

Футболист попросил девочку болеть за команду, в свою очередь пообещав, что последняя постарается радовать ребенка.

Затем же девочка на фоне стадиона Газпром Арена с повязкой на руке твердо проговорила «Вперед Россия».