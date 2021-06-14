Болельщикам напомнили о правилах посещения матчей Евро-2020 в Петербурге

В понедельник, 14 июня, на «Стадионе Санкт-Петербург» состоится матч ЕВРО-2020 между сборными Польши и Словакии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

На матче ожидается около 17 тысяч болельщиков, сообщили в оргкомитете Евро-2020. Перед игрой организаторы решили напомнить о правилах прохода на стадион и фан-зону.

Так, для посещения стадиона, кроме билета, необходимо предъявить паспорт болельщика (FAN ID). При этом, ПЦР-тест на коронавирус для прохода на арену не требуется.

На стадионе и в фан-зонах необходимо находиться в масках. При входе болельщикам измерят температуру. Допуск болельщиков на стадион осуществляется по временным слотам с интервалом в 30 минут. Точное время прохода на стадион указано на билетах.

Запрещается проносить на территорию стадиона любые колюще-режущие предметы, а также пиротехнические изделия, легковоспламеняющиеся взрывчатые вещества и оружие. Проезд самокатов и велосипедов по Яхтенному мосту запрещен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победителя матча между сборными Польши и Словакии на чемпионате Европы по футболу. Матч пройдет сегодня, 14 июня.