Кот Ахилл дал прогноз на матч Польша-Словакия

Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победителя матча между сборными Польши и Словакии на чемпионате Европы по футболу.

Матч пройдет сегодня, 14 июня. В Зале Боспора Государственного Эрмитажа пушистый оракул заинтриговал свидетелей «магического сеанса» и несколько секунд раздумывал между двумя мисками с кормом, символизирующими команды.

На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте Ахилла, видно, что в результате кот склонился в сторону угощения под польским флагом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский кот Ахилл получил паспорт болельщика для посещения матчей Евро.

Напомним, кот Ахилл предсказал поражение сборной России в матче с Бельгией. В результате эрмитажный кот с задачей справился.