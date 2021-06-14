Кот Ахилл дал прогноз на матч Польша-Словакия

Кот Ахилл дал прогноз на матч Польша-Словакия
Ахилл предсказал итог матча. Фото: скриншот instagram

Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победителя матча между сборными Польши и Словакии на чемпионате Европы по футболу.

Матч пройдет сегодня, 14 июня. В Зале Боспора Государственного Эрмитажа пушистый оракул заинтриговал свидетелей «магического сеанса» и несколько секунд раздумывал между двумя мисками с кормом, символизирующими команды.

На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте Ахилла, видно, что в результате кот склонился в сторону угощения под польским флагом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский кот Ахилл получил паспорт болельщика для посещения матчей Евро.

Напомним, кот Ахилл предсказал поражение сборной России в матче с Бельгией. В результате эрмитажный кот с задачей справился.

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