Бастрыкин проконтролирует расследование дела о повреждении воинских захоронений в поселке Тельмана

Бастрыкин проконтролирует расследование дела о повреждении воинских захоронений в поселке Тельмана
Теперь поисковики работают здесь вместе со следователями. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Глава СК РФ Александр Бастрыкин проконтролирует расследование дела о повреждении воинских захоронений в поселке Тельмана.

Об этом 14 июня сообщила пресс-служба СК РФ. В следственном управлении СК России по Ленинградской области запросили доклад об этом.

По подозрению в совершении преступления задержан гендиректор ООО «ЭВРИКАл». Его отправили под домашний арест.

Как полагает следствие, мужчина был в курсе о находке на его земле человеческих костей времен ВОВ. Бизнесмен велел снять верхний слой земли и вывезти грунт с останками. В итоге воинские захоронения были уничтожены. Кроме того, он мешал проведению поисковых работ.

Напомним, в Ленобласти возбуждено уголовное дело из-за строительных работ на месте захоронения времен Великой Отечественной войны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по факту обнаружения захоронений времен Великой Отечественной войны при проведении строительных работ в поселке Тельмана Тосненского района администрация Ленобласти предпринимает меры по пресечению стройки.

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