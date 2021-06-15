Матч Сборной Швеции и Испании на Евро-2020 завершился ничьей

Командам так и не удалось выявить сильнейшего.

В понедельник, 14 июня, состоялся матч между сборными Швеции и Испании. Встреча в рамках Евро-2020 состоялась в Севилье и завершилась со счетом 0:0.

Многие ожидали, что победят именно испанцы, но не тут-то было. Футболистам сборной Швеции удалось сделать все, чтобы им не забили ни одного гола – с другой стороны, игроки не смогли удачного атаковать ворота соперника. В связи с этим матч завершился ничьей.

Известно, что испанцы нанесли 17 ударов в сторону ворот соперника, а шведы – всего четыре. Несмотря на уверенное владение мячом, сборная Испании не добилась желаемого результата.

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