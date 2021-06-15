Сотрудники ГИБДД в ночь на 20 июня будут ловить пьяных водителей в Петербурге

Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в ночь с 19 на 20 июня. Фото: Пресс-служба ОГИБДД

Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в ночь с 19 на 20 июня. Фото: Пресс-служба ОГИБДД

Госавтоинспекция сообщила о предстоящих рейдах по выявлению нетрезвых водителей на дорогах Петербурга.

Рейды по выявлению автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения, пройдут в ночь с 19 на 20 июня на дорогах Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД ГУ МВД.

Петербуржцам напомнили, что за нетрезвое вождение или передачу управления машиной пьяному лицу грозит административный штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение грозит уголовной ответственностью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГИБДД начнет визуально отслеживать разговоры водителей по телефону. Инспекторы ГИБДД смогут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео, как водители разговаривают по телефону за рулем.