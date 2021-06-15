Сотрудники ГИБДД в ночь на 20 июня будут ловить пьяных водителей в Петербурге

Сотрудники ГИБДД в ночь на 20 июня будут ловить пьяных водителей в Петербурге
Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в ночь с 19 на 20 июня. Фото: Пресс-служба ОГИБДД

Госавтоинспекция сообщила о предстоящих рейдах по выявлению нетрезвых водителей на дорогах Петербурга.

Рейды по выявлению автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения, пройдут в ночь с 19 на 20 июня на дорогах Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД ГУ МВД.

Петербуржцам напомнили, что за нетрезвое вождение или передачу управления машиной пьяному лицу грозит административный штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение грозит уголовной ответственностью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГИБДД начнет визуально отслеживать разговоры водителей по телефону. Инспекторы ГИБДД смогут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео, как водители разговаривают по телефону за рулем.

нетрезвые водители новости СПб пьяные водители рейд гибдд


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Санкт-Петербург расширяет границы
Санкт-Петербург расширяет границы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
РФПИ заявил, что «Спутник V» более эффективен против индийского ...
Грязные полы, тараканы, просрочка: в Петербурге бар получил штраф 200 тыс. ...
Ресторан в Петербурге закрыли за ковид-нарушения
Многотонная фура легла в на бок в кювете на Волхонском шоссе
Глава Ростуризма Догузова заявила о перегруженности Черноморского побережья
Финские болельщики испытали проблемы на границе с Россией
Прокуратура просит ужесточить наказание бывшему вице-губернатору Петербурга ...
«Ъ»: мировая торговля оказалась под угрозой из-за китайского порта