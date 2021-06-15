Песков объяснил, почему еще не привился от коронавируса

Песков объяснил, почему еще не привился от коронавируса
У Пескова еще есть антитела к коронавирусу. Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что пока не принял участие в вакцинации от коронавируса, поскольку у него еще есть антитела после перенесенного заболевания.

По словам спикера Кремля, он еще не сделал прививку от коронавирусной инфекции по причине высокого уровня антител. Он добавил, что у него все еще есть Т-клеточный иммунитет. Песков готов вакцинироваться после того, как уровень антител спадет. Об этом пресс-секретарь президента заявил во вторник, 15 июня, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России. Песков считает, что каждый россиянин должен понять, что прививка является лучшей защитой от COVID-19. Он надеется, что скоро это поймут многие и статистика поменяется в лучшую сторону.

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Песков объяснил, почему еще не привился от коронавируса