Стала известна программа встречи Байдена и Путина

Стала известна программа встречи Байдена и Путина
Президент России Владимир Путин. Фото: скриншот

Планируется, что встреча президентов России США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве, продлится примерно пять часов, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Прибытие российского лидера на виллу «Ла Гранж» и совместное фотографирование его с президентами США и Швейцарии Джо Байденом и Ги Пармеленом запланировано на 13:00 по местному времени.

Далее запланировано начало беседы двух президентов — она пройдет в библиотеке виллы.

На 14:30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе.

В 16:15 пройдет вторая часть переговоров в расширенном составе.

На 18:00 запланирована пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам саммита.

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден договорились о встрече в Женеве. Они пообщаются уже 16 июня. Байден предлагал Путину выбрать нейтральное место для общения. С его мнение согласился российский лидер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.

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