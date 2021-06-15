За сутки вакцинацию от коронавируса прошли почти 3 тысячи петербуржцев

За сутки вакцинацию от коронавируса прошли почти 3 тысячи петербуржцев
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

За все время пандемии в Петербурге от коронавируса вакцинировались 756 657 человек. 634 130 — полностью завершили цикл вакцинации.

Об этом стало известно во вторник, 15 июня. За минувшие сутки первую прививку сделали 2 192 человек, вторичную – 2860.

Согласно данным из отчета Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой болезни, запас вакцины в городе составляет 107 285 комплектов доз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пункты вакцинации от COVID в Петербурге продолжат работать в майские праздники.

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