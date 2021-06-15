За сутки вакцинацию от коронавируса прошли почти 3 тысячи петербуржцев

За все время пандемии в Петербурге от коронавируса вакцинировались 756 657 человек. 634 130 — полностью завершили цикл вакцинации.
Об этом стало известно во вторник, 15 июня. За минувшие сутки первую прививку сделали 2 192 человек, вторичную – 2860.
Согласно данным из отчета Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой болезни, запас вакцины в городе составляет 107 285 комплектов доз.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пункты вакцинации от COVID в Петербурге продолжат работать в майские праздники.